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Задержаны подозреваемые в совершении покушения на жизнь начальника Мариупольского ГУ полиции Михаила Москвина

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