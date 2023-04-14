В Петербурге пройдет международный футбольный турнир на Кубок Бурчалкина

Детский футбольный турнир Кубок Льва Бурчалкина вновь пройдет в Санкт-Петербурге спустя четыре года. В пятый раз его организует концерн «Алмаз-Антей».

Турнир, названный в честь легендарного форварда «Зенита», соберет восемь команд из игроков в возрасте до 13 лет.

С 19 по 21 мая в нем примут участие юные футболисты из клубов «Зенит», «Алмаз-Антей», «Краснодар», ЦСКА, а также из бразильских «Палмейраса» и «Сантоса», сербской «Црвены Звезды» и иранского «Сепахана».

Первый Кубок Бурчалкина состоялся в 2016 году и затем проводился ежегодно еще три раза. В 2023 году турнир будет возрожден при поддержке «Алмаз-Антея», Федерации футбола Санкт-Петербурга и футбольного клуба «Зенит».

Участников и гостей турнира ждут не только футбольные матчи, но и интерактивная программа и экскурсии по Санкт-Петербургу.

13 апреля стало известно, что клуб из Ленинградской области «Тосно» будет возрожден со следующего сезона. Он будет выступать в областном чемпионате. Клуб был основан в 2013 году, но спустя пять лет расформирован. В сезоне-2017/18 «Тосно» стал обладателем Кубка России.