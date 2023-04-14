В Самаре обновили мост «Южный» и путепровод «Аврора»

Ремонт моста «Южный» и путепровод «Аврора» завершили в Самаре раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба городской администрации.

Инфраструктурные объекты были охвачены ремонтом в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По поручению мэрии работы стартовали раньше обычного — в самом начале дорожно-строительного сезона. Обновление дорожного полотна завершилось 14 апреля, перед стартом дачных перевозок.

Протяженность отремонтированной проезжей части – свыше 1 км, отмечает НИА «Самара». Особое внимание уделили деформационным швам, проезд по которым стал плавным.

Ранее в марте сообщалось, что на территории Тюменской области в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» отремонтируют более 200 км трасс. В перечень попало 140 отрезков различных автодорог.