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Разъединенные нации

Программный координатор РСМД Константин Суховерхов — о российском председательстве в ООН и важности Совбеза
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В последнее время в западных СМИ и даже ряде кабинетов чиновников поднялась волна недовольства в связи с наступлением начала председательства России в Совете Безопасности ООН. Некоторые заявляли, что Москва сможет формировать повестку дня СБ исключительно в соответствии со своими национальными интересами, другие вовсе напрямую призывали не допустить того, чтобы РФ занимала в течение апреля этот пост.

Если переживания первых в какой-то степени можно понять, то позиция вторых — это чистый популизм, который придает дополнительный негативный фон не только отношениям России и Запада, но и работе всей международной организации. Особенно с учетом того, что процедуры СБ не предусматривают возможности отказать той или иной стране в председательстве.

В СБ ООН 15 государств, из которых 10 непостоянных членов, то есть 10 сменяемых и пять постоянных (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция). В соответствии с Уставом ООН и Временными правилами процедуры, принятыми Совбезом в 1946 году, предусмотрена ежемесячная ротация председателей, которые имеют ряд полномочий.

Несмотря на то что повестка дня Совбеза определяется Генеральным секретарем ООН, именно страна-председатель ее утверждает. При этом такое государство вправе добавлять конкретные пункты для обсуждения. Кроме того, председатель может созывать заседания, давать на них слово представителям отдельных стран и организаций, а также подписывать принятые документы.

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То есть многие на Западе были обеспокоены тем, что Россия будет «гнуть» повестку дня СБ ООН под себя. Впрочем, половина срока российского председательства продемонстрировала, что РФ не действует по этому принципу и ключевые заседания посвящены многополярности, ближневосточному урегулированию и проблеме неконтролируемого экспорта оружия.

Например, 5 апреля в ходе закрытых консультаций обсуждались ситуация в Ираке и деятельность террористических организаций на его территории. 6 апреля на заседании СБ ООН затрагивались вопросы, связанные с Ближним Востоком и Афганистаном, а 10 апреля — угрозы международному миру и безопасности; риски, связанные с нарушением соглашений, регулирующих экспорт вооружения и военной техники. 12 апреля же на повестке оказалась ситуация в Мали, которая охвачена насилием, совершаемым террористическими группами, а 14 апреля — обстановка в Колумбии, где до сих пор не завершен процесс примирения правительства и бывшими повстанцами, входящими в том числе в леворадикальную организацию FARC.

Во второй половине апреля запланированы обсуждения положения дел в Йемене и Сирии. Разумеется, на повестке снова окажется ситуация в Африке (в Ливии, Западной Сахаре и Демократической республике Конго). Также должны пройти дебаты на тему поддержания международного мира и безопасности, а также ближневосточного урегулирования с участием министров иностранных дел, в которой должен принять участие и шеф российской дипломатии Сергей Лавров. При этом не исключается вероятность его встречи с американским коллегой — главой госдепартамента Энтони Блинкеном.

Таким образом, уже сегодня можно увидеть, что опасения западных политиков и СМИ были неоправданными. Заседания Совбеза соответствуют заранее заявленным темам, обозначенным российской стороной. Кроме того, если исходить из понимания того, как устроена работа самого органа ООН, то реакцию некоторых экспертов и политиков, которые попытались выставить председательство РФ как нечто «опасное» для международной безопасности, можно назвать сугубо эмоциональной.

Всё это мешает поиску конструктивного взаимодействия между Россией, США и их союзниками. В условиях, когда распадаются многие международные договоры, а лидеры, раньше регулярно встречавшиеся на мировых саммитах, сейчас даже редко созваниваются, именно Совбез (и ООН в целом) остается структурой, которая сохраняет надежду на нормализацию диалога между странами. Сейчас мир находится в ситуации, когда Запад и Восток, по сути, не слышат друг друга, игнорируя взаимные озабоченности. Это приближает мир к очень опасной черте.

Но на площадке СБ, вне зависимости от политической конъюнктуры в том или ином государстве, российские, американские, британские, французские и китайские дипломаты (то есть представители «ядерного клуба») находятся в регулярном контакте. И есть шанс, что их отчеты, которые они регулярно отправляют в свои столицы, в какой-то момент сыграют положительную роль и поспособствуют началу поиска выходя из нынешнего кризиса.

Реформа Совета Безопасности, наверное, действительно нужна — прежде всего с точки зрения расширения состава его участников. Но что точно сейчас не к месту — это попытки нарушить основы работы этого органа, который остается фундаментальным камнем миропорядка после окончания Второй мировой войны. И пока человечество не создаст новый, более совершенный механизм для сохранения глобального мира, стоит с уважением относиться к Уставу международной организации и функционированию Совбеза.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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