Разъединенные нации

В последнее время в западных СМИ и даже ряде кабинетов чиновников поднялась волна недовольства в связи с наступлением начала председательства России в Совете Безопасности ООН. Некоторые заявляли, что Москва сможет формировать повестку дня СБ исключительно в соответствии со своими национальными интересами, другие вовсе напрямую призывали не допустить того, чтобы РФ занимала в течение апреля этот пост.

Если переживания первых в какой-то степени можно понять, то позиция вторых — это чистый популизм, который придает дополнительный негативный фон не только отношениям России и Запада, но и работе всей международной организации. Особенно с учетом того, что процедуры СБ не предусматривают возможности отказать той или иной стране в председательстве.

В СБ ООН 15 государств, из которых 10 непостоянных членов, то есть 10 сменяемых и пять постоянных (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция). В соответствии с Уставом ООН и Временными правилами процедуры, принятыми Совбезом в 1946 году, предусмотрена ежемесячная ротация председателей, которые имеют ряд полномочий.

Несмотря на то что повестка дня Совбеза определяется Генеральным секретарем ООН, именно страна-председатель ее утверждает. При этом такое государство вправе добавлять конкретные пункты для обсуждения. Кроме того, председатель может созывать заседания, давать на них слово представителям отдельных стран и организаций, а также подписывать принятые документы.

То есть многие на Западе были обеспокоены тем, что Россия будет «гнуть» повестку дня СБ ООН под себя. Впрочем, половина срока российского председательства продемонстрировала, что РФ не действует по этому принципу и ключевые заседания посвящены многополярности, ближневосточному урегулированию и проблеме неконтролируемого экспорта оружия.

Например, 5 апреля в ходе закрытых консультаций обсуждались ситуация в Ираке и деятельность террористических организаций на его территории. 6 апреля на заседании СБ ООН затрагивались вопросы, связанные с Ближним Востоком и Афганистаном, а 10 апреля — угрозы международному миру и безопасности; риски, связанные с нарушением соглашений, регулирующих экспорт вооружения и военной техники. 12 апреля же на повестке оказалась ситуация в Мали, которая охвачена насилием, совершаемым террористическими группами, а 14 апреля — обстановка в Колумбии, где до сих пор не завершен процесс примирения правительства и бывшими повстанцами, входящими в том числе в леворадикальную организацию FARC.

Во второй половине апреля запланированы обсуждения положения дел в Йемене и Сирии. Разумеется, на повестке снова окажется ситуация в Африке (в Ливии, Западной Сахаре и Демократической республике Конго). Также должны пройти дебаты на тему поддержания международного мира и безопасности, а также ближневосточного урегулирования с участием министров иностранных дел, в которой должен принять участие и шеф российской дипломатии Сергей Лавров. При этом не исключается вероятность его встречи с американским коллегой — главой госдепартамента Энтони Блинкеном.

Таким образом, уже сегодня можно увидеть, что опасения западных политиков и СМИ были неоправданными. Заседания Совбеза соответствуют заранее заявленным темам, обозначенным российской стороной. Кроме того, если исходить из понимания того, как устроена работа самого органа ООН, то реакцию некоторых экспертов и политиков, которые попытались выставить председательство РФ как нечто «опасное» для международной безопасности, можно назвать сугубо эмоциональной.

Всё это мешает поиску конструктивного взаимодействия между Россией, США и их союзниками. В условиях, когда распадаются многие международные договоры, а лидеры, раньше регулярно встречавшиеся на мировых саммитах, сейчас даже редко созваниваются, именно Совбез (и ООН в целом) остается структурой, которая сохраняет надежду на нормализацию диалога между странами. Сейчас мир находится в ситуации, когда Запад и Восток, по сути, не слышат друг друга, игнорируя взаимные озабоченности. Это приближает мир к очень опасной черте.

Но на площадке СБ, вне зависимости от политической конъюнктуры в том или ином государстве, российские, американские, британские, французские и китайские дипломаты (то есть представители «ядерного клуба») находятся в регулярном контакте. И есть шанс, что их отчеты, которые они регулярно отправляют в свои столицы, в какой-то момент сыграют положительную роль и поспособствуют началу поиска выходя из нынешнего кризиса.

Реформа Совета Безопасности, наверное, действительно нужна — прежде всего с точки зрения расширения состава его участников. Но что точно сейчас не к месту — это попытки нарушить основы работы этого органа, который остается фундаментальным камнем миропорядка после окончания Второй мировой войны. И пока человечество не создаст новый, более совершенный механизм для сохранения глобального мира, стоит с уважением относиться к Уставу международной организации и функционированию Совбеза.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

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