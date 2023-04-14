Маск объявил о запуске в Twitter монетизации пользовательского контента

Илон Маск объявил о запуске монетизации контента в Twitter. В течение первого года авторы каналов будут получать прибыль от подписок в полном объеме. Американская соцсеть будет оказывать поддержку в продвижении аккаунтов, создающих собственный контент, передает телеканал «Известия». Также сервис микроблогинга привлекает пользователей к пользованию платной версией Twitter blue, увеличив количество знаков в твитах в 40 раз, до 10 тыс. символов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.