В России вырос спрос на рабочие профессии

Рабочие специальности обгоняют специальности из сферы IT-технологий по востребованности и зарплатам в России, об этом свидетельствует данные Минтруда. Сотрудникам производств готовы платить более 200 тыс. рублей. В IT-секторе соискателям предлагают в 10 раз меньше. В ведомстве отметили: в промышленной сфере представлено 560 тыс. вакансий. Самые востребованные профессии — механики, формовщики, сварщики. Рынок труда ориентирован на развитие экономики страны. Минтруд рекомендует учитывать тенденции выпускникам школ при выборе специальности.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.