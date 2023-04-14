Московские парки подготовили культурную программу к Пасхе

В столичных парках 16 апреля проведут более 300 культурных мероприятий, приуроченных к Пасхе. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Приглашаем жителей и гостей столицы провести пасхальное воскресенье в 19 парках. С 12 до 18 часов там пройдут творческие и ремесленные мастер-классы, выступят хоровые коллективы и звонари. Кроме того, посетителям покажут спектакли по мотивам народных сказок и литературных произведений», — отметила вице-мэр.

В парках пройдут выступления таких коллективов, как «Талица» и «Диакапелла», а также ансамблей «Крапива» и «Орион», Московского казачьего хора. Кроме того, посетителям покажут театральные постановки «В поисках Пасхи», «Жар-птица», «Как Иван Иванович и Иван Никифорович цыплят делили», «Степанова памятка» и «Азор Тихонович».

Ключевым событием программы большинства площадок станет выступление звонарей. При этом в парках «Фили» и Таганском гостям предложат попробовать свои силы в звонарном искусстве, а в «Кузьминках» научат старинным играм и народным танцам. В то же время в парке имени Юрия Лужкова детям расскажут об искусстве чеканки монет.

Участвуя в творческих мастерских, посетители парков смогут создать пасхальный венок или ароматическое саше, украсить подставку для яиц или цветочный горшок, освоить технику декупажа и сделать сувенир в подарок близким.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.