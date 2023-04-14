Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ 10 раз обстреляли Донецк из РСЗО
Мир
Министр обороны Китая посетит Россию 16–19 апреля
Армия
Шойгу сообщил о внезапной проверке боеготовности Тихоокеанского флота РФ
Мир
Пираты захватили танкер у берегов Западной Африки
Мир
В Крыму предложили лишить Украину выхода к Черному морю
Туризм
Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км
Мир
Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада снарядом ВСУ
Мир
Президент Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Мир
В РФ заявили об активном участии в обсуждении реформы Всемирного банка
Мир
МИД РФ сообщил о выдаче гражданам США около тысячи виз в 2023 году
Армия
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР
Мир
WP узнала цель подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

Московские парки подготовили культурную программу к Пасхе

0
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столичных парках 16 апреля проведут более 300 культурных мероприятий, приуроченных к Пасхе. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Приглашаем жителей и гостей столицы провести пасхальное воскресенье в 19 парках. С 12 до 18 часов там пройдут творческие и ремесленные мастер-классы, выступят хоровые коллективы и звонари. Кроме того, посетителям покажут спектакли по мотивам народных сказок и литературных произведений», — отметила вице-мэр.

В парках пройдут выступления таких коллективов, как «Талица» и «Диакапелла», а также ансамблей «Крапива» и «Орион», Московского казачьего хора. Кроме того, посетителям покажут театральные постановки «В поисках Пасхи», «Жар-птица», «Как Иван Иванович и Иван Никифорович цыплят делили», «Степанова памятка» и «Азор Тихонович».

Ключевым событием программы большинства площадок станет выступление звонарей. При этом в парках «Фили» и Таганском гостям предложат попробовать свои силы в звонарном искусстве, а в «Кузьминках» научат старинным играм и народным танцам. В то же время в парке имени Юрия Лужкова детям расскажут об искусстве чеканки монет.

Участвуя в творческих мастерских, посетители парков смогут создать пасхальный венок или ароматическое саше, украсить подставку для яиц или цветочный горшок, освоить технику декупажа и сделать сувенир в подарок близким.

В 2018 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовала программа «Мой район», цель которой — создание комфортных условий для жизни во всех городских районах. В рамках программы идет формирование современной городской среды, улучшается транспортная доступность, повышается качество образования и медицинской помощи, создаются дополнительные возможности для занятий спортом, обновляются существующие и открываются новые культурные площадки. Набор конкретных преобразований зависит от пожеланий местных жителей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023