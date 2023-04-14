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Венгрия заявила о подрыве принципа единства НАТО

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Фото: REUTERS/Johanna Geron
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Приглашение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на встречу глав МИД НАТО, которая прошла 4–5 апреля, нарушает принцип единства Североатлантического альянса, заявили «Известиям» в правительстве Венгрии.

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«Венгерское правительство обратило внимание, что решение пригласить Украину на встречу министров иностранных дел НАТО подрывает принцип единства альянса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал встречу, несмотря на протест со стороны Венгрии. Будапешт принял во внимание это решение, но подчеркнул, что интерес Венгрии заключается в как можно скорейшем завершении <конфликта>», — сообщили в венгерском кабмине.

Участники встречи обсуждали, что можно предложить Украине на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе. Страны Прибалтики и Польша выступили с инициативой предоставить Киеву «дорожную карту» к членству в альянсе, однако против такого решения, как пишет Financial Times, выступила не только Венгрия, но и Германия и США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ожидает от НАТО «мощных шагов», обозначив, что Киев рассчитывает на большее, «чем просто открытые двери».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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