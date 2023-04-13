В Петербурге мужчина провез в метрополитене императорского удава

В Петербурге ищут мужчину, который провез в метро удава. Молодой человек зашел с экзотическим животным в вагон. Змея начала обвивать поручни и напугала пассажиров, передает телеканал «Известия». Хозяин даже не контролировал своего необычного питомца. Личность мужчины устанавливает Росприроднадзор, готовится запрос в правоохранительные органы. Императорский удав находится на грани исчезновения и запрещен к содержанию в домашних условиях.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.