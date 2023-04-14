В России разработали новый способ защиты от кибератак

Компания «РТК-Солар» разработала высокопроизводительный межсетевой экран нового поколения Solar Next Generation Firewall. О появлении технологии рассказал директор портфеля продуктов сетевой безопасности «РТК-Солар» Александр Баринов.

«Уникальность нашего решения в том, что мы в первую очередь ориентируемся на крупный бизнес — высоконагруженный, требующий высоких показателей надежности, с одной стороны», — отметил он. С другой стороны, продолжил Баринов, почти ни у кого из российских вендоров нет такой базы знаний об атаках, обновляемой в реальном времени, которую использует средство защиты компании.

По данным «РТК-Солар», в 2022 году количество кибератак в России выросло в два раза. Целями хакеров были сайты федеральных ведомств и университетов, портал Госуcлуг и российские СМИ. «Весь прошлый год в плохом смысле слова был весьма богат на события, связанные с утечкой различных сервисов, для обычных людей, для физических лиц», — сказал Баринов.

Он добавил, что уход глобальных вендоров, которые годами присутствовали на российском рынке и играли важную роль в кибербезопасности, был неожиданным. Рынок одномоментно опустел, а кибератаки «кратно выросли», поэтому российским разработчикам ничего не остается, кроме как быстро набирать темп по созданию альтернативных средств защиты, заключил Баринов.