Опубликован список машин, попадающих под налог на роскошь

В России опубликовали список машин, попавших под налог на роскошь. Согласно данным Федеральной налоговой службы, в перечне оказались 449 автомобилей. Стоимость 275 моделей колеблется от 10 млн до 15 млн рублей. Отмечается, что машине не должно быть больше 10 лет. Цены 174 моделей превышают 15 млн рублей, передает телеканал «Известия». Автомобиль должен быть выпущен не более 20 лет назад. Среди марок, вошедших в список, Audi, BMW, Bentley и Land Rover.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.