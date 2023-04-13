Накануне Пасхи

Для православных христиан Страстная седмица — особое время, период молитв и усердного поста в ожидании важнейшего праздника Пасхи. Тем тяжелее многим верующим людям видеть в эти дни новости, приходящие с Украины. Нападения на священников и прихожан, «коридоры позора», выстраиваемые новыми хунвейбинами у входов в храмы, штурмы соборов с осквернением священных символов — все эти и многие другие проявления вакханалии, развернутой режимом Зеленского, говорят сами за себя.

Весьма красноречиво и молчание западных кураторов неонацистского правительства Незалежной, потакающих попранию прав простых украинцев и духовенства на свободу вероисповедания. Курс Киева на уничтожение Украинской православной церкви, вероятно, перешел в необратимую стадию. Опьяненные вседозволенностью и ненавистью ко всему русскому власти Украины полны решимости провести, как выразился сам Зеленский (а он, как известно, атеист), «духовную революцию», то есть уничтожить религиозный фундамент единения славянских народов. И, судя по всему, в этой деятельности все средства хороши. Позаимствовав самые изощренные практики боевиков НСДАП, Киев стремится к окончательному и бесповоротному решению «церковного вопроса».

Особенность запущенной под явным руководством США комбинации — создание особого симулякра, своего рода «обновленцев» — так называемой ПЦУ. Де-факто секта ультранационалистов, восхваляющая нацистских преступников времен Великой Отечественной, должна легитимировать в глазах международной общественности антихристианскую политику украинских лидеров. Именно ее формирование, осуществленное с подачи бывшего президента-олигарха Порошенко по всем лекалам политтехнологий, с самого начала было нацелено на захват одного из символов «русского мира» — Киево-Печерской лавры, который националисты и пытаются осуществить в эти дни. Неудивительно, что в мировом информационном пространстве возникла некоторая путаница. Пытаясь заменить истинных православных самозванцами, Киев усердно, по своему плутовскому обыкновению, манипулирует невежеством большинства зарубежных наблюдателей, упускающих суть происходящего.

Суть эта между тем проста. На Украине реализуется сценарий, который заготовлен для всего постсоветского пространства, как и для других непокорных регионов мира, например для Балкан. Западные кураторы не остановятся ни перед чем ради разрушения ценностного уклада, образа жизни и духовного мира тех народов, которые всё еще сопротивляются внедрению агрессивно-либеральной идеологии в свои умы и сердца. Именно понимание подобной перспективы мотивировало нас начать специальную военную операцию. Конечно, православие переживало немало страшных гонений — и истинно верующим Украины остается лишь молиться, как завещал Спаситель, за вразумление ненавидящих их. Но всё же они должны понимать: практическая помощь тоже идет. Мы не допустим издевательства над нашими святынями и единоверцами, не оставим в беде страдающих за веру. Происходящие события не могут не укреплять нас в убеждении: специальная военная операция была единственно верным сценарием борьбы за интересы России. И этот сценарий будет последовательно воплощен в жизнь.

Автор — проректор Дипакадемии МИД РФ

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