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Московским предпринимателям предложили компенсировать расходы на покупку оборудования

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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В Москве открыли прием заявок на получение грантов, которые помогут предпринимателям компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Обратиться за поддержкой могут участники Московского инновационного кластера — зарегистрированные в столице малые и средние предприятия, работающие в сфере науки, промышленности, информационных технологий и связи.

Заявки принимаются до 19 мая на платформе i.moscow. Размер гранта зависит от понесенных с начала 2023 года затрат: после покупки или оформления договора лизинга можно возместить половину расходов на российское оборудование и 35% стоимости импортного. Также есть возможность компенсировать сумму выплаченных по кредитам процентов, которые были взяты на те же цели или на пополнение оборотных средств. Количество заявок от одной компании неограниченно, максимальная сумма выплат — 30 млн рублей в год.

«В прошлом году общая сумма одобренных грантов превысила 1,4 млрд рублей. Предприниматели направили деньги на создание новых производственных линий и развитие действующих проектов. В условиях санкций столичный бизнес смог не только удержать позиции, но и наладить выпуск импортозамещающей продукции. Работа в этом направлении продолжится», — рассказала Сергунина.

Так, в прошлом году грант получила компания — разработчик программного обеспечения (ПО), сфера деятельности которого также охватывает услуги связи. Предприятие направило средства на создание программы для автоматизированного управления сетями с большим количеством сервисов. В этом году компания планирует построить еще один дата-центр и вывести на рынок новый цифровой продукт.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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