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Экс-главу департамента образования Приморья осудили за убийство жены

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Фото: VL.ru/vl.ru
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Во Владивостоке суд признал бывшего директора департамента образования администрации Приморского края Виталия Оноприенко виновным в убийстве жены в 2013 году. Заседание суда прошло в четверг, 13 апреля.

Как сообщила на своем сайте пресс-служба прокуратуры края, судебное разбирательство велось с участием присяжных.

«Присяжные сочли доказанным, что в июне 2013 года фигурант в результате ссоры с супругой, вызванной предстоящим расторжением брака, нанес ей несколько ударов складным ножом, от которых наступила смерть потерпевшей 1975 года рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что почти десять лет мужчине удавалось вводить в заблуждение органы предварительного расследования относительно обстоятельств произошедшего, но в 2022 году преступление было раскрыто и подсудимый был взят под стражу.

13 апреля Оноприенко на основании обвинительного вердикта присяжных был приговорен к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 2 года.

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О задержании Оноприенко по подозрению в убийстве жены стало известно 18 марта 2022 года. В региональном СК уточнили, что с участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте, где он подробно рассказал, как совершил преступление. Он был заключен под стражу на следующий день, 19 марта.

Как удалось выяснить следственным органам, мужчина инициировал нападение на себя после совершения убийства супруги и ввел в заблуждение следствие. Уточнялось, что в день преступления в квартире, где проживали супруги, между ними возник конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес три удара ножом в область грудной клетки супруги, от полученных ранений она скончалась.

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