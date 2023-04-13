Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Apple отказалась от закупок вольфрама и золота из России
Общество
ФСБ назвала спецслужбы Украины организаторами убийства Татарского
Экономика
Wildberries утвердил новые предложения инициативной группы партнеров ПВЗ
Мир
Товарооборот РФ и КНР по итогам I квартала 2023 года вырос на 38,7%
Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Сватово из РСЗО HIMARS
Армия
В ВС РФ заявили о готовности отразить атаку по Каховскому водохранилищу
Общество
В Донецке сообщили о готовности украинских пленных сознаться в преступлениях
Мир
Банки Швейцарии пригрозили закрытием счетов россиян
Армия
Песков допустил участие бойцов СВО в параде на Красной площади
Армия
ВС РФ поразили позиции ВСУ термитными снарядами на донецком направлении
Мир
Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию
Мир
В Боливии установили памятник Юрию Гагарину
Мир
СМИ назвали вступление Финляндии в НАТО роковой ошибкой

Игорь Лифанов рассказал об интриге сериала «Крутые меры»

0
Фото: kinopoisk.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

16 апреля актера Игоря Лифанова вместе с Владимиром Епифанцевым в главных ролях можно увидеть в сериале «Крутые меры», который покажут в эфире канала РЕН ТВ. В интервью «Известиям» актер рассказал, почему его герой появляется не с первой серии.

«А где же интрига? Как зритель будет раскручивать этот клубок? Я вам скажу только одно. Если я появился в этом проекте, значит, всё будет ох как непросто. Поверьте, мой персонаж — неоднозначный человек. Мне очень нравится играть одного и того же персонажа с разными красками. Потому что и в жизни люди такие же. Сейчас мы добрые, а через минуту можем вспылить. И мой персонаж тоже разный», — отметил он.

Игорь Лифанов также оценил работу с Владимиром Епифанцевым на одной площадке.

«Я очень рад, что наконец-то схлестнулись мы в сериале «Крутые меры» с Володей Епифанцевым. Нас очень долго путали. Присылали сообщения: «С премьерой тебя!» А его поздравляли с моими премьерами. Мы даже записали для интернета шуточный ролик и набрали 6 млн просмотров. Жаль, что так было мало у нас с ним сцен в этот раз», — добавил актер.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Наконец мы с Епифанцевым схлестнулись в сериале — нас долго путали»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023