Игорь Лифанов рассказал об интриге сериала «Крутые меры»

16 апреля актера Игоря Лифанова вместе с Владимиром Епифанцевым в главных ролях можно увидеть в сериале «Крутые меры», который покажут в эфире канала РЕН ТВ. В интервью «Известиям» актер рассказал, почему его герой появляется не с первой серии.

«А где же интрига? Как зритель будет раскручивать этот клубок? Я вам скажу только одно. Если я появился в этом проекте, значит, всё будет ох как непросто. Поверьте, мой персонаж — неоднозначный человек. Мне очень нравится играть одного и того же персонажа с разными красками. Потому что и в жизни люди такие же. Сейчас мы добрые, а через минуту можем вспылить. И мой персонаж тоже разный», — отметил он.

Игорь Лифанов также оценил работу с Владимиром Епифанцевым на одной площадке.

«Я очень рад, что наконец-то схлестнулись мы в сериале «Крутые меры» с Володей Епифанцевым. Нас очень долго путали. Присылали сообщения: «С премьерой тебя!» А его поздравляли с моими премьерами. Мы даже записали для интернета шуточный ролик и набрали 6 млн просмотров. Жаль, что так было мало у нас с ним сцен в этот раз», — добавил актер.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Наконец мы с Епифанцевым схлестнулись в сериале — нас долго путали»