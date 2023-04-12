Румыния ограничит выплаты субсидий для украинских беженцев с мая

Румынские власти с мая собираются ввести новые правила выплат субсидий украинским беженцам. Агентство EFE 12 апреля сообщает, что денежную поддержку будут получать только трудоустроенные украинцы.

Отмечается, что субсидии также будут рассчитаны на граждан Украины, чьи дети ходят в школы Румынии. Таким образом денежное довольствие будет поступать напрямую арендаторам, а не арендодателям, как ранее. Подробности новых правил будут известны позднее.

Согласно данным издания, с февраля прошлого года на территорию Румынии въехали более 3,8 млн украинских беженцев. Между тем большинство из них затем отправились в другие страны Европы. Сейчас в Румынии проживают порядка 110 тыс. украинцев.

В то же время в стране ощущается нехватка рабочей силы — менее 10% беженцев с Украины трудоустроены. Эту проблему власти рассчитывают решить с помощью новых правил субсидирования.

Ранее, 1 апреля, издание Adevarul в Румынии сообщило, что арендодатели стали заставлять украинских беженцев искать другое место жительства или платить за аренду. По данным румынских властей, с февраля 2022 года страна потратила на украинских беженцев €565 млн, из них более €100 млн на их питание и проживание.

Кроме того, сообщалось, что по новой программе, которую планируется ввести, власти рассматривают вариант выделять ежемесячно каждой украинской семье 2 тыс. леев (34 тыс. рублей). При этом срок оказания помощи будет ограничен четырьмя месяцами, в течение которых беженцы должны найти работу. В таком случае поддержка будет продлена.

По данным на 15 февраля от управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с февраля прошлого года в страны Европы прибыли 8 071 673 человека с Украины. Румыния к тому времени приняла 113 086 человек.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.