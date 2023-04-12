Недвижимость в России за три года подорожала на 82%
Жилье в России подорожало на 82% за последние три года. Об этом рассказали аналитики. По их словам, причина повышенных цен кроется в программе льготной ипотеки. Проект анонсировали в 2020 году на фоне сложностей из-за COVID-19, передает телеканал «Известия». Еще аналитики Банка России заметили — спрос на льготную ипотеку разогнал цены на квартиры. Сейчас эксперты отмечают снижение доли доступного жилья за последние три года до 70%.
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