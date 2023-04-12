Авиаперевозчиков просят бронировать места для участников СВО

Власти просят авиакомпании бронировать места для участников специальной военной операции. По заявлению Росавиации, резерв коснется перелетов на отдых в летний период. Регулятор попросил поставить работу с военными в приоритет. Уточняется, что такая бронь будет автоматически сниматься за 12 часов до вылета. Авиакомпании должны утвердить списки льготных маршрутов, на которых смогут предоставить такое количество мест в самолете, сообщает телеканал «Известия». Президент России Владимир Путин в феврале поручил обеспечить отдых гражданам при участии в спецоперации. По заявлению Путина, военнослужащие один раз в полгода должны иметь отпуск длительностью не менее 14 дней. Кабмин должен исполнить указание президента до 15 апреля.

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