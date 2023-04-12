Мужчина избил бывшую девушку и связал ее скотчем в Москве

В Москве мужчина избил бывшую девушку, а затем связал ее скотчем и издевался. об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел 9 апреля в квартире дома по улице Демяна Бедного на почве конфликта. Подозреваемый нанес несколько ударов своей бывшей девушке, после чего, стремясь подавить волю последней и ограничить ее возможности к сопротивлению, замотал скотчем руки и ноги потерпевшей и совершил в отношении нее действия сексуального характера, уточняется в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). На данный момент правоохранительные органы проводят следственные действия, в ближайшее время фигурант будет заключен под стражу.

Ранее, 6 апреля, СК РФ по Ивановской области сообщило о том, что в отношении 33-летнего жителя региона возбуждено уголовное дело после публикации видео, где он во время стрима издевался над дочерью. Дело возбуждено п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание в отношении несовершеннолетнего»). Установлено, что мужчина на кадрах применяет физическое насилие к своей дочери. Мужчина арестован.