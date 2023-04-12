Небоскреб высотой в 85 этажей построят в «Москва-Сити»

В Москве построят 85-этажный небоскреб, который получит название «Дом Дау» в честь советского физика и нобелевского лауреата Льва Ландау. Об этом в среду, 12 апреля, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Расположится здание на территории делового центра «Москва-Сити» рядом с Пресненской набережной вблизи трех станций метро и МЦК.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, высота небоскреба составит 340 м, там предусмотрен четырехуровневый паркинг, отмечает РИАМО. На первых трех этажах разместятся инфраструктурные объекты, в том числе детский досуговый центр, кофейня, офисный центр и торговые площади, пишет агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, будут оборудованы зоны отдыха: на крыше появятся места для занятий йогой и воркаутом и внутренний двор с садом.

Башня будет отвечать всем тенденциям высотного строительства и получит узнаваемый издалека облик, пишет RT. В зависимости от погоды и времени суток фасады здания будут меняться, отмечает телеканал «360».

Здание выполнят из привычных для высоток материалов – стекла и металла. С определенных ракурсов оно будет напоминать волну. Автором проекта выступил архитектор Сергей Чобан, сообщает «Москва 24».

В конце марта аналитики компании VSN Realty рассказали «Известиям», что в Москве есть недорогие квартиры рядом с «Москва-Сити».

По словам специалистов, для тех, кто работает в «Москва-Сити», потенциальный интерес представляют предложения в новостройках среднего ценового сегмента вблизи делового района. Относительно недорогие квартиры до 13 млн рублей представлены лишь в четырех проектах поблизости.