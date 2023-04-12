«Роснефть» расширила географию бесконтактной оплаты топлива

Для клиентов 26 АЗС «Роснефти» в Ульяновской области стала доступна бесконтактная оплата топлива через сервис «Яндекс Заправки». Об этом говорится в сообщении нефтяной компании.

С помощью сервиса «Яндекс Заправки» пользователь может узнать о видах и стоимости топлива на АЗС, а также построить маршрут до автозаправочной станции. Находясь непосредственно на АЗС, клиенты могут выбрать номер колонки, марку топлива и его объем и расплатиться через мобильный телефон.

«Роснефть» располагает одной из крупнейших розничных сетей в России, включающей около 3 тыс. заправок в 61 регионе. В 2020 году АЗС компании стали поэтапно подключать к сервису дистанционной оплаты топлива. Первыми к проекту присоединились автозаправочные станции в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Уфе.