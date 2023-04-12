В РУДН оценили опасность гигантского пятна из водорослей у берегов Флориды

Большой массив морских водорослей, движущийся к берегам Флориды и выделяющий газ, не опасен и может быть переработан в удобрение. Об этом «Известиям» 12 апреля сообщил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Институт экологии РУДН Владимир Пинаев.

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что большой массив морских водорослей саргассум, выделяющих токсичный газ, движется к побережью США. Отдельные его участки достигли побережья штата Флорида 9 апреля.

«Газ, который выделяется при разложении, — это сероводород, имеющий неприятный запах тухлых яиц. На пляжах он скорее неприятен для гуляющих, чем опасен. Саргассовы водоросли периодически появляются на пляжах Флориды — у них есть сезонность, и в этом году они появились раньше и их объем, вероятно, будет больше», — прокомментировал Пинаев.

4 февраля сообщалось, что рядом с городком Ист-Палестайн в США произошла крупная железнодорожная авария, в результате которой состав сошел с рельсов и врезался в здание. Цистерны с химикатами опрокинулись и взорвались. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов.

Позднее экоактивисты сообщили о гибели рыбы и домашних животных в районе ЧП и выразили опасения, что опасные вещества могут распространиться в воде и воздухе, а также обвинили власти в замалчивании крупнейшей экологической катастрофы. Инцидент получил название «Чернобыль в Огайо».