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Херш заявил о подготовке в США «черновика» об окончании конфликта на Украине

Херш: военные США начали готовить «черновик» об окончании конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Военные в США начали готовить черновик соглашения об окончании конфликта на Украине. Об этом 12 апреля сообщил американский журналист Сеймур Херш.

По его данным, разработанный Пентагоном сценарий будет предложен РФ в случае «ее поражения».

«Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов — военный термин «поставил задачу» — составить черновик договора об окончании <спецоперации>, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на поле боя на Украине», — указал Херш в статье на своей странице на платформе Substack.

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До этого, 5 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников предположил, что украинский конфликт может закончиться в текущем году. При этом его разрешение с помощью мирных переговоров невозможно, подчеркнул он. Резников добавил, что Украина согласна вести диалог только после вывода российских войск «с дальнейшим согласованием по репарациям и контрибуциям».

10 марта конгрессмен-демократ Сет Мултон отметил, что США хотят, чтобы Россия несильно проиграла в борьбе с Украиной, но абсолютно точно хотят, чтобы Украина победила. Мултон подчеркнул, что США не имеют цели уничтожить РФ, однако призвал администрацию страны увеличить помощь Киеву.

Ранее, 6 марта, ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен указал, что наивно думать о том, что Запад смирится с проигрышем на Украине, так как в эту борьбу было вложено слишком много ресурсов.

Еще раньше, 1 марта, бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь заявил, что Россия обладает военным преимуществом перед США и их союзниками. По его словам, выбранная западными странами тактика приводит к новым проблемам.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 марта отметил, что в случае с Украиной достижение целей спецоперации политико-дипломатическим способом стало уже невозможным. Он также призывал рассматривать ситуацию в более широком контексте, учитывая, что страны Запада развязали гибридную войну против России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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