Орбита НАТО

В медийном пространстве на днях появилась новость о совместных военных учениях Сербии с НАТО. Маневры, носящие название «Платиновый волк», должны пройти во второй половине июня на юге страны, недалеко от границы с Косово. Эта новость стала в некотором смысле неожиданной, поскольку с началом СВО России на Украине Белград официально объявил о моратории на военные учения с зарубежными партнерами, включая РФ и Белоруссию. И вот теперь, как заявило сербское минобороны, из этой практики решили сделать исключение.

Кроме того, появилась информация от агентства Reuters, которое, ссылаясь на слитые данные из Пентагона, заявило о том, что Сербия якобы дала согласие на поставки летального оружия на Украину или даже уже отправила его часть, а также выразила готовность оказывать военную помощь киевскому режиму в будущем. Стоит напомнить, что подобная компрометирующая информация появляется в СМИ уже не впервые, однако Белград в очередной раз официально ее опроверг. Министр обороны Сербии Милош Вучевич, комментируя эти сообщения, подчеркнул: «В который раз опубликована ложь, что Сербия продает оружие Украине. Кому-то очевидна цель — дестабилизировать нашу страну и вовлечь ее в конфликт, в котором мы не хотим участвовать». Трудно не согласиться с господином Вучевичем относительно того, что подобного рода «сенсационные сливы» могут быть крайне выгодны США и их союзникам в Европе, для того чтобы окончательно вытеснить Россию с Балкан и разорвать дружеские отношения Москвы и Белграда.

Сербия пока не отказывается от декларируемого военного нейтралитета, хотя, безусловно, чаще вынуждена делать шаги к сотрудничеству с Североатлантическим альянсом. Официальная причина, по которой частично прерывается мораторий на совместную военную активность с иностранными партнерами, выглядит также довольно странной. По словам министра обороны Сербии Милоша Вучевича, такое решение было принято в связи с «необходимостью выполнения Белградом обязательств по участию в многонациональных операциях». При этом не поясняется конкретно, о каких операциях идет речь, учитывая военный нейтралитет страны и ее равноудаленность от вооруженных конфликтов, в том числе от событий на Украине.



Конечно, Сербия имеет ряд обязательств ввиду тесного сотрудничества с НАТО, которое она буквально «повесила себе на шею», подписав в 2015 году Индивидуальный план партнерства с альянсом. НАТО получило свободный транзит через Сербию для солдат блока, имеющих иммунитет на этой территории, а также возможность использовать военную инфраструктуру страны. Более того, Белград дал добро на обмен информацией с НАТО и ЕС, подготовку офицеров в соответствии со стандартами НАТО. Многие эксперты уже тогда отмечали, что, по сути, это означает неформальное членство Сербии в альянсе, хотя де-юре страна сохраняет внеблоковый статус. А в 2019 году Белград принял новый план индивидуального партнерства с НАТО (IPAP), еще более углубляющий тренд на дальнейшее партнерство с организацией.

Что касается международной реакции на новость об учениях, то ожидаемо ее приветствовали США и их европейские союзники, отметив: тесное военное сотрудничество с Сербией, несомненно, будет способствовать скорейшему достижению совместных целей во имя стабильности на Балканах. В России заявили, что будут очень внимательно наблюдать за предстоящими маневрами. Реакция Москвы понятна, поскольку речь идет о дружественной европейской стране, которая не ставила крест на двусторонних отношениях, несмотря на колоссальное внешнее давление.

Для РФ было бы очень нежелательно получить сценарий, при котором Сербия оказалась бы искусственно втянута в антироссийскую истерию, а ее территория стала бы очередным плацдармом для ведения политики, направленной на дальнейшее разжигание украинского кризиса. Эти доводы находят подтверждение в официальных заявлениях Кремля, сделанных устами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который недавно в очередной раз отметил: в Москве в курсе того, что «Белград находится под страшным, беспрецедентным давлением» и что «постоянно предпринимаются попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию».

При этом нельзя сказать, что Сербия добровольно идет на такое тесное сотрудничество с НАТО — c тем самым военным блоком, который совершил акт агрессии против нее в 1999 году. В балканской стране до сих пор жива память о тех ужасающих событиях. Более того, эта память будет жить в сердцах сербского народа всегда, даже через 100 лет. Тем не менее некоторые чиновники, стиснув зубы, вынуждены делать определенные реверансы в сторону альянса. В том числе из-за крайне сложной геополитической обстановке в мире и из-за того, в каком положении находится Сербия.

Достаточно взглянуть на карту: она окружена странами НАТО, сторонниками жесткой антироссийской линии под давлением Вашингтона. Выхода к морю нет. Сухопутной границы с Россией нет. Страну шантажируют косовским вопросом и угрозами ввести вторичные санкции, если Белград не будет идти на сближение с Западом. В этой ситуации остается только продолжать балансировать, с чем сербским властям удается справляться почти на протяжении 10 лет — с 2014 года. Не стоит забывать также о том, что нынешний президент Александр Вучич и его предшественник на этом посту Томислав Николич — выходцы из Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, которая занимает крайне жесткую антизападную позицию. В том, что эти люди поменяли свои воззрения, есть сомнения, а вот в том, что они сейчас вынуждены проявлять максимальную гибкость в отношении Запада, сомнений нет.

Однако требования последнего становятся всё более жесткими и постепенно загоняют Белград в тупик. И намерение провести военные учения с Сербией на фоне объявленного ею моратория на такие мероприятия лишь это подтверждает. Учения призваны способствовать дальнейшему втягиванию сербской стороны в орбиту НАТО. Параллельно усиливается давление по косовскому вопросу и антироссийским санкциям, идет выделение немалых траншей на сербскую экономику со стороны ЕС. Всё это стоит рассматривать как звенья одной антироссийской цепи.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

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