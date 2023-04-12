Подведены итоги форума «Лом черных и цветных металлов» и выставки MIR Expo 2023

С 5 по 7 апреля в Москве состоялись 18-й международный форум «Лом черных и цветных металлов» и выставка Moscow International Recycling Expo 2023, в которых приняли участие более 1000 лидеров рынка по обращению с ломом и отходами производства и потребления, металлургии и смежных отраслей со всего мира, а также представители органов государственной власти РФ. Среди участников — представители органов власти, в том числе Госдумы РФ, мэрии Москвы, Минпромторга, Минприроды, Минфина, Минэкономразвития, ФАС, ФНС, а также представители российских и международных организаций.

Началась деловая программа с аналитической сессии «Рынок лома черных и цветных металлов в России и в мире», модератором которой выступил Денис Горшков, обозреватель и ведущий РБК-ТВ. В рамках мероприятия прошло обсуждение целого ряда тем, среди которых — мировой рынок лома черных металлов, анализ объемных и ценовых показателей рынка лома черных и цветных металлов, прогноз рынка лома черных и цветных металлов на период 2023–2030 годов и другие.

Продолжил деловую программу круглый стол «Аналитика рынка лома драгоценных и редкоземельных металлов, электронного лома. Утилизация свинцовых аккумуляторов, литиевых батарей и иных источников питания», организованный ассоциацией НСРО «РУСЛОМ.КОМ» в партнерстве с МИСиС и LiBA (Швейцария).

Участникам был представлен анализ ценовых и объемных показателей рынка лома и отходов драгоценных металлов в России, прогноз с учетом ограничений, введенных на внутреннем и внешнем рынках, рассмотрены тенденции законодательства в сфере обращения с ЛОДМ и международные тенденции в рециклинге отходов электронного и электротехнического оборудования.

В рамках третьего блока деловой программы дня состоялась конференция «Лом нержавеющих и специальных сталей». Участники конференции обсудили мировой и российский рынки нержавеющей стали, вопросы экспорта и импорта нержавеющих и специальных сталей в России, производство и потребление, прогнозы рынка в РФ и другие актуальные вопросы. Подробные доклады представили представители РА «Русмет».

Завершился день заседанием комитета по защите прав членов СРО и правовым рискам ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ», председателем которого выступил Лев Лиокумович (ООО «Вторчермет НЛМК»).

Второй день был отмечен насыщенной деловой программой: актуальные мероприятия проходили одновременно в нескольких залах Центра международной торговли.

Первое из них — конференция по ВЭД в сфере оборота лома, посвященная внешнеторговой деятельности и логистике на рынке лома, проведенная совместно с газетой «Комсомольская правда».

Параллельно с этим на полях форума прошло заседание комиссии по экологии и природопользованию совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии на тему: «Специальное регулирование обращения с отходами I–II классов опасности разных статусов (отходы населения, лом и отходы цветных металлов, отходы РОП)». Модератором выступила Наталья Беляева, председатель комиссии по экологии и природопользованию, генеральный директор ООО «Дельфи».

Деловая программа дня была максимально насыщена мероприятиями, которые помогают участникам в практических вопросах ведения бизнеса. В их числе — семинар для бухгалтеров и финансовых директоров, освещающий актуальные вопросы налогообложения и практики применения, а также тенденции законодательства.

Одним из главных событий стала стратегическая сессия, посвященная госрегулированию, а также вызовам и возможностям развития металлургии, отрасли обращения с ломом и отходами металлов в новых экономических условиях. В сессии приняли участие представители ассоциаций и государственных органов, начальники отделов различных департаментов, главные исполнительные директора компаний и другие эксперты в области металлургии и переработки металлических отходов.

Кроме того, участие в мероприятии приняли представители иностранных делегаций из Индии, Швейцарии, Египта и Китая. В их числе — президент Material Recycling Association of India Санджей Мехта, управляющий директор LiBaService24 GmbH Виктор Хэфели, полномочный министр коммерции, глава коммерческого бюро посольства Египта в Москве Яссер Мустафа, а также генеральный директор завода Huahong Technology Ху Пинлун.

Завершилась деловая программа 18-го международного форума «Лом черных и цветных металлов» и выставки Moscow International Recycling Expo 2023 вручением дипломов экспонентам, экспертам, спикерам и молодым специалистам.