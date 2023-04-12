В МИЦ «Известия» расскажут об эффекте от соглашений о защите и поощрении капиталовложений
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- В МИЦ «Известия» расскажут об эффекте от соглашений о защите и поощрении капиталовложений
18 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему «СЗПК — механизм поддержки новых инвестиций».
Участники:
- Мурат Керефов, заместитель министра экономического развития РФ;
- Константин Вышковский, заместитель председателя ВЭБ.РФ;
- Оя Грицкова, заместитель начальника управления интерактивных сервисов ФНС России;
- Мария Глухова, исполнительный заместитель председателя РСПП.
Участники обсудят результаты работы соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), приведут последние данные по объему инвестиций в рамках механизма, расскажут о планах по его развитию.
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.