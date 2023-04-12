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Уральский завод попал под санкции Канады

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Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), находящийся в Екатеринбурге, попал в новый санкционный список Канады. Соответствующая информация размещена на официальном сайте канадского правительства, пишет ИА «Ура.ру» в среду, 12 апреля.

Помимо завода в обновленный перечень ограничений вошли еще 33 российские компании и 14 физлиц.

АО «Уральский завод гражданской авиации» — крупнейший авиастроительный и ремонтный завод на Среднем Урале. Ранее санкции в отношении предприятия наложили Евросоюз и США, отмечает «Тагилсити.ру».

Ранее в марте власти Канады приняли решение ввести запрет на импорт российских алюминия и стали.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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