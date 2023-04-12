Реклама
Прямой эфир
Авто
Производство седана «Москвич 6» начнется в июле-августе 2023 года
Наука и техника
Первую в истории России миссию на Венеру запустят после 2030 года
Мир
Кандидат в президенты Турции выступил за увеличение товарооборота с РФ
Мир
Трамп отказался комментировать роль США в подрыве «Северных потоков»
Мир
Трамп усомнился в способности Байдена переизбраться в 2024 году
Общество
В школе искусств в Рубежном прятались почти 300 человек при обстрелах ВСУ
Мир
В Китае призвали Зеленского согласиться на мирные переговоры
Армия
ВС России получат первый дистанционный снайперский комплекс «Робоснайпер»
Мир
Суд в США приговорил Дубникова к уже отбытому тюремному сроку и штрафу
Мир
Блинкен заявил о намерении посетить Китай при подходящих условиях
Мир
The Guardian выяснила национальность большинства спецназовцев на Украине
Мир
Политолог предрек эскалацию в случае отправки военных США на Украину
Мир
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского изменить политику или уйти в отставку
Сюжет:

В МИД РФ назвали лицемерными заявления ЕС о миротворчестве на Украине

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В МИД РФ назвали лицемерными любые заявления Евросоюза (ЕС) о своей миротворческой позиции относительно Украины. Об этом 12 апреля сообщает «РИА Новости».

«Любые рассуждения Евросоюза о своем миротворчестве в нынешних условиях весьма лицемерны, поскольку никаких усилий в сторону политического урегулирования ЕС не предпринимает», — сказал собеседник агентства.

В министре указали на то, что Евросоюз де-факто принимает участие в украинском конфликте. Отмечается, что ЕС прикрывает любые преступления, провокации и инсценировки, которые осуществляет киевский режим.

Соответствующим образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страны ЕС близки к обсуждению отправки войск некого миротворческого типа.

Авиаторг: Зеленский не добился истребителей от ЕС
Как прошел первый день заседания Европейского совета, которое посетил украинский президент

Ранее, 31 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Евросоюз близок к обсуждению вопроса отправки миротворческих войск на Украину. Он обратил внимание на то, что год назад страны ЕС обсуждали, можно ли посылать Киеву летальное оружие. Также указал, что как и тогда, так и сейчас Будапешт сказал «нет», но Запад тоже «колебался».

Как отметил в тот же день российский сенатор Андрей Климов в беседе с «Известиям», если бы решение отправлять европейцев на Украина как пушечное мясо было бы принято, это стало бы логическим продолжением американского проекта втягивания континентальной Европы в разожженный ими конфликт с целью ослабления России и ЕС. По словам депутата Госдумы Султана Хамзаева, если Евросоюз отправит миротворцев на Украину, то это будет означать прямой конфликт НАТО и России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что обсуждение отправки миротворцев ЕС на Украину может быть потенциально опасным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023