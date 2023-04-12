В МИД РФ назвали лицемерными любые заявления Евросоюза (ЕС) о своей миротворческой позиции относительно Украины. Об этом 12 апреля сообщает «РИА Новости».

«Любые рассуждения Евросоюза о своем миротворчестве в нынешних условиях весьма лицемерны, поскольку никаких усилий в сторону политического урегулирования ЕС не предпринимает», — сказал собеседник агентства.

В министре указали на то, что Евросоюз де-факто принимает участие в украинском конфликте. Отмечается, что ЕС прикрывает любые преступления, провокации и инсценировки, которые осуществляет киевский режим.

Соответствующим образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что страны ЕС близки к обсуждению отправки войск некого миротворческого типа.

Ранее, 31 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что Евросоюз близок к обсуждению вопроса отправки миротворческих войск на Украину. Он обратил внимание на то, что год назад страны ЕС обсуждали, можно ли посылать Киеву летальное оружие. Также указал, что как и тогда, так и сейчас Будапешт сказал «нет», но Запад тоже «колебался».

Как отметил в тот же день российский сенатор Андрей Климов в беседе с «Известиям», если бы решение отправлять европейцев на Украина как пушечное мясо было бы принято, это стало бы логическим продолжением американского проекта втягивания континентальной Европы в разожженный ими конфликт с целью ослабления России и ЕС. По словам депутата Госдумы Султана Хамзаева, если Евросоюз отправит миротворцев на Украину, то это будет означать прямой конфликт НАТО и России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что обсуждение отправки миротворцев ЕС на Украину может быть потенциально опасным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.