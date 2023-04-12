Производство седана «Москвич 6» начнется в июле-августе 2023 года

Производство седана «Москвич 6» планируется начать в июле–августе 2023 года. Об этом в среду, 12 апреля, заявил генеральный директор Московского автомобильного завода (МАЗ) Дмитрий Пронин в интервью «РИА Новости».

«Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке — «Москвич 6». Мы начнем его производить в июле–августе этого года, а старт продаж планируем на сентябрь», — рассказал он.

Кроме того, Пронин отметил, что модель будет не единственной новинкой «Москвича» в этом году. Также планируется начало производства среднеразмерного кроссовера.

Ранее, 6 апреля, генеральный директор Московского автомобильного завода (МАЗ) Дмитрий Пронин анонсировал начало продаж седана «Москвич 6»: они стартуют в сентябре этого года.

4 апреля МАЗ показал мэру Москвы Сергею Собянину новую модель — седан «Москвич 6». Градоначальник назвал его современным автомобилем с продуманной эргономикой, который станет отличным выбором для поездок по городу.

«Москвич 6» представляет собой модернизированную версию лифтбека JAC J7, ранее представленного на российском рынке. Этот крупный автомобиль (4780×1820–1492 мм) с колесной базой 2770 мм считается конкурентом Skoda Octavia. На китайском рынке он представлен с турбомотором 1,5 и «роботом» с двумя сцеплениями.

З0 марта стало известно, что завод «Москвич» выпустит в 2023 году новые модели. Как сообщили в пресс-службе предприятия, это будут автомобили в кузове седан и кроссовер.

Завод также запустил программу трейд-ин, об этом стало известно 31 марта. С 1 по 30 апреля 2023 года во всех дилерских центрах «Москвич» действует акция, согласно которой можно сдать автомобиль любой марки и получить скидку до 100 тыс. рублей при покупке кроссовера в комплектации «Стандарт» с турбодвигателем 1,5 л и автоматической трансмиссией CVT.