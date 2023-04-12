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Ковальчук оценил значение НИЦ «Курчатовский институт» для суверенитета РФ

Ковальчук рассказал о роли НИЦ «Курчатовский институт» в сохранении суверенитета РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» продолжает обеспечивать безопасность России с помощью ядерных технологий, создавать систему биологической безопасности и технологической независимости в этой области. Сегодня задача института заключается в том, чтобы обеспечить суверенитет страны, рассказал «Известиям» президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Наши отцы-основатели, трижды герои Социалистического Труда, академики Курчатов и Александров, создавая этот центр науки, решили главную проблему. Ведь американцы не задумываясь нанесли бы ядерные удары по нашим городам, как это и было ими запланировано и как они сделали в Хиросиме и Нагасаки в августе 1945 года. Всё бы закончилось, если бы мы не создали в 1949-м свою бомбу», — сказал он.

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Ковальчук добавил, что ядерное оружие необходимо как способ сдерживания и устрашения, а не применения. «Ядерный зонтик» России важен для суверенитета страны в этих условиях.

Сегодня всё большую значимость приобретают также вопросы биологической безопасности. История с коронавирусом, биолаборатории на территории Украины и государств СНГ весьма показательны, добавил президент НИЦ. Биобезопасность становится главным вызовом сегодняшнего дня, как 80 лет назад был ядерный вызов, указал он, отметив, что институт и здесь готов дать достойный ответ.

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