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Ковальчук рассказал о развитии системы меганауки в России

Ковальчук рассказал о вкладе НИЦ «Курчатовский институт» в развитие меганауки в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», в стенах которого 80 лет назад начинался советский атомный проект, продолжает развивать самые передовые технологии. Сегодня направление прорыва для института — реализация природоподобного подхода к науке на базе конвергенции НБИКС-технологий. О том, почему в ближайшее десятилетие у нас будет лучшая система меганауки в мире, в интервью «Известиям» рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Сегодня, в рамках программы по мегаустановкам, запущенной указом президента России (ФНТП развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры. — Ред.), мы создаем систему уникальных отечественных мегаустановок по всей стране. В течение ближайших 8–10 лет у нас будет лучшая инфраструктура меганауки в мире», — сказал он.

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Ковальчук отметил, что в настоящее время в Гатчине Ленинградской области продолжается работа по энергетическому пуску исследовательского нейтронного реактора ПИК. Глава НИЦ назвал его самым мощным реактором своего рода в мире.

Также сейчас реализуется проект на Курчатовской площадке в подмосковном Протвино, который, по оценке Ковальчука, по своей масштабности не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая установка СИЛА, сочетающая возможности кольцевого синхротронного источника и рентгеновского лазера на свободных электронах.

В Курчатовском институте в столице создается новый синхротрон «КИСИ-Курчатов-2». Работающий сегодня синхротрон будет модернизирован и установлен в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский, добавил президент НИЦ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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