В России число взрывов газовых баллонов выросло в 5,5 раза за девять лет

За последние девять лет число взрывов газовых баллонов в России выросло в 5,5 раза, рассказал «Известиям» генеральный директор компании «Газовый вектор», заместитель председателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Вычужанин. В 2022 году их число составило 322, а в 2013 было 58, отметил он.

Отсутствие на госуровне единого регулятора рынка СУГ и неактуальная нормативная база создали благоприятную почву для роста теневого оборота газа и баллонов, подрывающего работу официальных участников рынка, подчеркнул эксперт.

«Из ранее существующих 85 субъектов ежегодно взрывы происходили более чем в 75, то есть практически на всей территории России. Удивительно, но лидерами по числу взрывов баллонов зачастую становятся регионы, показатели газификации которых превышают 80–85%», — сказал Андрей Вычужанин.

Из этого следует, что ими активно продолжают пользоваться в быту, строительстве, производственных процессах по всей стране, что подтверждает необходимость государственного регулирования рынка СУГ, заключил он.

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