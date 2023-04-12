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Штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России предложили ужесточить административную ответственность за нарушение правил обращения с газовыми баллонами. О необходимости усиления регулирования отрасли сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в письме вице-премьеру Александру Новаку. С документом ознакомились «Известия».

На газ два: в России могут ввести госконтроль оборота баллонов
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Сергей Катырин подчеркнул, что число аварий с газобаллонным оборудованием (ГБО) продолжает расти, нередко оно становится причиной человеческих жертв, поэтому палата разработала комплекс мер по повышению безопасности.

В материалах ТПП говорится, что организация предложила усилить ответственность за нарушение мер безопасности при обращении с баллонами сжиженного углеводородного газа (СУГ) посредством внесения новой статьи в главу 9 КоАП. Она предусмотрит штрафы в размере от 30 тыс. рублей до 100 тыс. для физлиц, а для юрлиц — от 200 до 800 тыс. с приостановлением деятельности на срок до 90 дней, если это приведет к авариям или угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Сейчас вместо этой статьи применяется ст. 9.23 КоАП, которая не конкретизирует ответственность за обращение именно с баллонами СУГ, а прописывает ее за нарушение норм безопасности при использовании газового оборудования в целом, отметил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. По этой статье в случае угрозы жизни и здоровью для граждан предусмотрены максимальные штрафы в размере до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 400 тыс., добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Газ и всё: штрафы за незаконное использование баллонов увеличат в разы

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