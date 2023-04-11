Турция планирует увеличить ВВП до $1,5 трлн в ближайшие годы

Турция планирует увеличить ВВП в полтора раза в ближайшие годы. По итогам 2022 года показатель составил $905 млрд, Реджеп Эрдоган собирается довести его до $1,5 трлн. Президент Турции собирается сохранить темпы роста ВВП страны на уровне 5,5% в год, передает телеканал «Известия». Реджеп Эрдоган — сторонник нестандартной экономической политики. В 2022 году турецкая валюта обвалилась по отношению к доллару на 28%, а инфляция в стране превысила 80%.

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