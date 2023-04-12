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Диетолог назвала самые полезные для кишечника продукты

Диетолог Тихомирова: для толстого кишечника наиболее полезны печеные яблоки и шампиньоны
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Наиболее полезными для здоровья толстого кишечника продуктами являются печеные яблоки и шампиньоны, рассказала «Известиям» 12 апреля врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Говоря о печеных яблоках, она отметила, что при таком способе приготовления в них увеличивается количество активного пектина — растворимой клетчатки, которая помогает воспаленному кишечнику и улучшает его перистальтику.

«Пектин сорбирует и выводит из организма все вредные вещества, поэтому печеные яблоки улучшают перистальтику кишечника, помогают справляться с запорами, обладают сорбирующими свойствами и косвенно помогают худеть», — отметила Тихомирова.

Второй полезный продукт для толстого кишечника, по словам диетолога, это шампиньоны. В них содержится большое количество грибной клетчатки, которая практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и идет по толстому кишечнику.

Кроме того, шампиньоны также обладают сорбирующими свойствами — когда клетчатка идет по толстому кишечнику, она сорбирует на себя большое количество вредных веществ, и затем всё выводится наружу.

«И нужно сказать, что для худеющих шампиньоны — просто идеальный продукт в том плане, что у них практически отсутствует калорийность. Основой шампиньонов является грибная клетчатка, поэтому белка в них мало и он не усваивается в организме. Вся калорийность шампиньонов представлена только клетчаткой, которая, как известно, не переваривается и не всасываются в желудочно-кишечном тракте. К тому же в шампиньонах не содержатся жиры и углеводы», — подчеркнула Тихомирова.

В заключение она добавила, что шампиньоны улучшают перистальтику кишечника и помогают дополнительно сорбировать все вредные вещества. Кроме того, клетчатка — это источник питания для бактерий, поэтому шампиньоны для поддержания бифидо- и лактобактерий в толстом кишечнике.

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Ранее, 22 февраля, кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко рассказала, что продукты, богатые сахаром, такие как сладости, газированные напитки и пакетированные соки, являются самыми вредными для работы ЖКТ. Также, по ее словам, красное мясо и продукты его переработки повышают риск злокачественных опухолей кишечника.

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