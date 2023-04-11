Анналена Бербок потратила €137 тыс. на услуги визажиста в прошлом году

В ФРГ ужаснулись тратам министра иностранных дел на визажиста. В 2022 году Анналена Бербок заплатила мастеру €137 тыс. За год траты правительства на сферу услуг выросли на 80%, передает телеканал «Известия». За работу фотографов заплатили более €1,2 млн. Жители поражаются, что все расходы идут из госбюджета.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.