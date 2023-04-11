Twitter перешел под контроль холдинга X-Corporation

Twitter больше не является компанией, соцсеть реорганизована по решению суда. Платформа стала частью холдинга под названием X Corp., передает телеканал «Известия». Предварительно, реформирование связано с переходом на URL-адрес X.com, которым владеет Илон Маск. Холдинг X Corp. поглотил компанию Twitter Inc. в качестве первого шага к тому, чтобы стать «универсальным приложением», подобным китайскому WeChat. Название нового холдинга перекликается с названием вымышленной организации из серии комиксов про «Людей Икс». X-Corporation занимается защитой прав мутантов во вселенной Marvel.

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