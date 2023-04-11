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Цена нефти Brent поднялась до $85,3 за баррель

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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Olaf Krüger
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Цены на нефть перешли к росту в ходе торговой сессии 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent составила $85,37 за баррель, что на $1,22 (1,414%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время цена майских фьючерсов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась на $1,45 (1,82%) до $81,19 за баррель.

Рост начался после достаточно волатильных торгов, проходивших в течение дня.

ОПЕК минус: что будет с ценами на нефть после исторического сокращения
США возмутились «нецелесообразным» решением экспортеров

Ранее, 3 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что аналитики скорректировали свои прогнозы после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти. Теперь они не исключают, что ее цена может подняться до $100 за баррель к 2024 году.

В этот день агентство Associated Press сообщило, что решение государств ОПЕК+ о снижении добычи нефти грозит США ростом инфляции и цен на топливо. В материале указали, что сокращение добычи может спровоцировать повышение цен в странах Запада, которые и без того переживают общемировой всплеск инфляции.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что неожиданное решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вызывает сожаление.

2 апреля стало известно, что Казахстан и страны ОПЕК+ дополнительно сократят добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года. В тот же день сообщалось, что РФ продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца 2023 года.

Предыдущее решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки участники ОПЕК+ приняли в октябре 2022 года. Несмотря на энергетический кризис и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники альянса, включая Россию.

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