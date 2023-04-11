Губернатор Самарской области Азаров решил баллотироваться на новый срок

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 11 апреля, сообщил, что намерен баллотироваться на пост главы региона. Выборы состоятся в сентябре текущего года.

«Я планирую принять участие в выборах», —сказал он в эфире телеканала ГТРК «Самара».

Ранее, 28 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Азаров сообщил президенту России Владимиру Путину о планах участвовать в выборах губернатора Самарской области во время рабочей встречи.

На встрече российский лидер и глава региона области, в частности, обсудили вопросы строительства, расселения из аварийного жилья и антироссийские санкции.

По словам Путина, регион держит санкционный удар и находит новые возможности для развития. Сейчас в области активно реализуются национальные проекты, рост финансирования программ очень большой. Также президент заметил, что в целом в Самарской области «хорошо идет» стройка.

Азаров был избран губернатором Самарской области 9 сентября 2018 года.