Госдеп предложил Черногории помощь в информационной борьбе с РФ и КНР

Специальный представитель госдепа США, координатор центра глобального взаимодействия Джеймс Рубин призвал Черногорию начать информационную борьбу с Россией и Китаем. Об этом он заявил 10 апреля агентству MINA.

«Россия и КНР утверждают, что на Украине есть производства биологического оружия, хотя доказано, что это неправда, или что США хотели войны, что также бессмысленно. Это вопрос, которым новое правительство должно будет срочно заняться. Мы говорили с людьми, которые будут частью этого нового правительства, о политике и процедурах, которые им в этом помогут», — сказал Рубин.

Он указал, что в Черногории существуют СМИ, которые распространяют дезинформацию. По его словам, успешное будущее страны должно включать приверженность борьбе с ней. Дипломат также призвал Евросоюз оказать помощь в этом направлении.

Ранее, 4 апреля, депутат «Демократического фронта» в скупщине Черногории и глава парламентского комитета по безопасности и обороне Милан Кнежевич заявил «Известиям», что страна может отменить безвизовый режим для граждан России, однако это будет зависеть не только от решения Подгорицы, но и от геополитических событий, в том числе конфликта на Украине.

10 февраля российский посол в Черногории Владислав Масленников рассказал, что отношения между Москвой и Подгорицей фактически заморожены. Как рассказал глава диппредставительства, в течение 2022 года черногорские власти выслали из страны 85% российских дипломатов, включая всех консульских сотрудников.