К концу недели в Москве похолодает

Выходные в Москве будут довольно прохладными. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Понижение температуры в столице начнется в четверг вечером. К пятнице столбики термометров опустятся на 6–7 градусов. 14 апреля на улице будет от +8 ℃ до +10 ℃. В субботу и воскресенье температура будет подниматься до +15 ℃, передает телеканал «Известия». А вот уже в начале следующей недели, по словам метеоролога, погода станет по-майски теплой.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.