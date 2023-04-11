Около 200 видеокамер фиксируют ход капремонта в Подмосковье

В Московской области за ходом капитального ремонта многоквартирных домов следят 180 видеокамер. На сайте Фонда капремонта региона опубликован полный список зданий, где расположены камеры, сообщает министерство ЖКХ Подмосковья.

В этом году в области планируется капитально отремонтировать более 1 тыс. многоквартирных домов. На эти цели выделено 11 млрд рублей. На сайте Фонда капремонта также опубликован перечень зданий, которые планируется привести в порядок в период с 2023 по 2025 год, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в этом году в Подмосковье должны отремонтировать более 1 км дорог. Это примерно 650 участков дорог. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».