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Pioneer получила разрешение на ввод в эксплуатацию школы в районе Москворечье-Сабурово

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Фото: Пресс-служба ГК «Пионер»
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Компания Pioneer получила разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы на территории жилого квартала «LIFE Варшавская» в районе Москворечье-Сабурово. Учреждение будет передано городу, сообщили в пресс-службе застройщика.

Общая площадь четырехэтажной школы, расположенной в 2-м Котляковском переулке, составляет 17 200 кв. м, она рассчитана на 900 учеников. В здании располагаются блоки начальной, средней и старшей школы, хореографический и два спортивных зала, библиотека, классы дополнительного образования, медицинский блок, столовая и актовый зал-трансформер.

В учебных классах, рассчитанных на 24-26 человек, продумана классическая и групповая рассадка, установлены интерактивные панели с беспылевым мелом. Школа оснащена мобильной мебелью и складными перегородками: их можно убрать и создать из нескольких классов единое пространство.

Отмечается, что учреждение оборудовано современными системами безопасности и полностью адаптировано для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Проектом предусмотрены пожаробезопасные зоны и лифты для перемещения между этажами.

В Pioneer рассказали, что особенностью школы стали двухсветные зоны: в лобби входной группы и лаунж-зоне. В столовой, хореографическом зале и библиотеке установлены большие витражные конструкции. Отделка помещений выполнена в эко-стиле с использованием натурального дерева и камня, а также металла, стекла и текстиля. Для облицовки фасадов выбран керамогранит в палитре бежевых и коричневых оттенков.

Для праздников и занятий на воздухе во внутреннем дворе оборудован амфитеатр. Там же располагается площадка для выступлений. Спортивный хаб школы включает футбольное поле, площадки для волейбола, баскетбола и тенниса.

Всего на территории жилого квартала «LIFE Варшавская» будет два детских сада и две школы. Сам проект ЖК предусматривает строительство 21 корпуса, десять из них уже ввели в эксплуатацию.

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