В США отменили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Президент США Джо Байден отменил режим ЧС, который действовал более трех лет из-за пандемии COVID-19.

США ввели режим чрезвычайной ситуации 31 января 2020 года. Изначально Белый дом планировал продлить ограничения до 11 мая 2023 года, передает телеканал «Известия». Однако конгресс США проголосовал за немедленное прекращение режима ЧС из-за COVID-19.

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