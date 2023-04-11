Доходы бюджета от разового сбора могут достичь 470 млрд рублей
Доходы бюджета от разового сбора ожидаются на уровне 470 млрд рублей. Казну пополнят за счет взносов крупных предприятий, сообщает телеканал «Известия». Объем единовременного сбора в 1,6 раза выше ожиданий Минфина.
Ранее министерство рассчитывало получить от взносов 300 млрд рублей. Основные поступления обеспечат добывающие отрасли и финансовые и страховые компании. Наибольшую сумму могут заплатить «Металлоинвест», «Норникель», а также «Сбер».
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.