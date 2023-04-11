Из-за извержения вулкана на Камчатке начался пеплопад

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 20 км. Из-за извержения в регионе ввели красный код авиаопасности. В ближайших населенных пунктах начался пеплопад, сообщает телеканал «Известия». Школы и соцучреждения Усть-Камчатского района закрыли. Власти ограничили транспортное сообщение с поселками, накрытыми пепловым облаком. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Шивелуч — один из наиболее крупных действующих вулканов Камчатки. Последнее извержение зафиксировано в 2007 году.

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