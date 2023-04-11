РЕН ТВ объявил дату премьеры нового остросюжетного сериала «РембО»

Премьера нового остросюжетного сериала «РембО» состоится на РЕН ТВ 23 апреля. В первый день показа на телеканале выйдет сразу восемь серий.

В центре сюжета — работа экспериментального кинологического отряда СОБРа, главным действующим лицом которого является овчарка Рэмбо (Рэм). Боевик не имеет аналогов в российском сериальном производстве — это первый фильм, в котором боевая собака является полноценным главным героем, а ведущий дрессировщик проекта Александра Степанова стала одним из основных членов съемочной группы. По словам креативного продюсера сериала Алексея Титова, экшн-сцены с драками и перестрелками составляют более 70% общего экранного времени, а, благодаря специальным техническим решениям, часть из них зритель увидит глазами овчарки.

«Это первый сериал, в котором мы отдельно прописывали линию собаки, в том числе драматическую. Рэм и главный герой Стас Демин — не просто напарники по отряду. Они вместе проживают и рабочие, и личные события. Линия их взаимоотношений, завоевания взаимного доверия — наряду с экшном — одна из ключевых в сериале», — рассказывают авторы сценария Владлен и Анастасия Максимовы.

Режиссер-постановщик Владимир Койфман отмечает, что в сериале — беспрецедентное количество сложных боевых сцен, что требовало тщательной подготовки.

«Перед съемками все актеры тренировались под руководством профессионалов из СОБР и с постановщиками драк, около двух месяцев. Готовились физически и изучали особенности работы спецназа. Кроме того, вместе с дрессировщиком изобретали технологию съемки и работы с собакой на площадке — поскольку от собаки требуется очень широкий спектр служебных навыков и эмоциональная выразительность», — отметил он.

Сериал произведен «Студией 2В» по заказу РЕН ТВ. Генеральными продюсерами проекта выступили Владимир Тюлин и Анатолий Тупицын. На данный момент завершены съемки второго блока сериала, который также выйдет в эфире РЕН ТВ в 2023 году. Сёемки проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.