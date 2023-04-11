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Аналитики оценили развитие BNPL-рынка в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России более половины покупок с помощью BNPL-сервисов, предлагающих проводить оплату равными частями, совершаются в диапазоне 10 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитической компании Frank RG.

Согласно выводам специалистов, в РФ доля транзакций с помощью BNPL-сервисов в общем объеме e-commerce за 2022 год занимает около 1%. При этом на российском рынке данный способ оплаты покупок появился только в 2021 году. По сравнению с международным бенчмарком в странах, где покупки с помощью BNPL начали развиваться более восьми лет назад, доля России крайне мала, отметили аналитики. По их словам, рост до значимого уровня от продаж в e-commerce, как правило, занимает около 5-7 лет.

В то же время эксперты пришли к выводу, что «на текущей стадии развития BNPL оказывает несущественное влияние на уровень долговой нагрузки населения».

«Несмотря на этап зарождения рынка и новизну продукта, 20% тех, кто слышал о BNPL и заявлял о возможности использования продукта, в результате совершали покупку с помощью BNPL-сервиса. 60% пользователей BNPL готовы совершить покупку повторно», — говорится в исследовании.

Среди причин, почему российские клиенты пользуются или хотят воспользоваться BNPL, в основном фигурируют экономические выгоды, при этом 35% участников проведенного в феврале онлайн-опроса, предпочитают подобные сервисы из-за возможности контролировать расходы.

Как отмечают эксперты, BNPL как продукт имеет свои обязательные составляющие: срок до 1,5 месяцев, отсутствие переплат и комиссий для покупателя, наиболее частый чек покупки до 10 тыс. рублей, а также минимум данных от клиента: ФИО, телефон, реквизиты платежного инструмента (карта/счет). В России BNPL не является кредитным продуктом, поэтому при оформлении не требуются паспортные данные, подтверждение доходов и нет взаимодействия с Бюро кредитных историй.

При покупках в диапазоне 10 тыс. рублей BNPL-сервис конкурирует с оплатой собственными средствами с дебетовых карт, использованием кредитной карты, предоплаченных сертификатов, POS-кредитами и рассрочками. При этом в настоящее время российские покупатели предпочитают классические рассрочки от магазина и кредиты в точках продаж от банков и МФО. При невозможности оформить покупку с помощью BNPL-сервиса более обеспеченные клиенты используют кредитную карту, но не отказываются от покупки, выяснили эксперты.

По данным Frank RG, объем транзакций с помощью BNPL-сервисов в мире к 2022 году достиг $277 млрд.

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