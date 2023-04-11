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Посевная кампания началась в двух районах Удмуртии

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Два района Удмуртии раньше обычного срока приступили к посевной кампании. Всего в течение полевого сезона планируется засеять 930 тыс. га земли.

По словам вице-премьера правительства республики Ольги Абрамовой, для аграриев закуплен необходимый объем автомобильного бензина и дизельного топлива. К началу посевной кампании закуплено 24 единицы техники, пишет Udm-info.ru. Порядка 400 тыс. га займут зерновые культуры, еще около 500 тыс. га — кормовые культуры.

Абрамова отметила, что обычно посевная стартует во второй половине апреля, в 2022 году — в конце апреля. На текущий момент в Удмуртии складываются сложные метеорологические условия. Из-за недостаточного промерзания почвы в течение зимы влага стремительно уходит с полей, пишет ИА «Сусанин».

«Мы фиксируем недостаток влаги в некоторых районах, что плохо для развития сельхозкультур. Сейчас мы с нетерпением ждем агропрогноз на вторую половину апреля и начало мая, чтобы выстроить стратегию посевной. Скорее всего, придется принимать решение о сокращении сева каких-то агрокультур, например рапса», — отметила Абрамова.

Запас влаги в целом по республике почти на 19% меньше, чем в 2022 году, и на 10% меньше среднего показателя за десятилетие.

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