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Хакеры похитили $15 млн у южнокорейской криптобиржи GDAC

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Неизвестные хакеры выкрали цифровые валюты на сумму 20 млрд вон ($15 млн) у южнокорейской криптобиржи GDAC. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщило агенство Yonhap News Agency.

Хакеры вывели на неустановленные кошельки цифровые активы, в том числе более 60 биткойнов и 350 токенов Ethereum. По словам представителей GDAC, украденное могли перевести на иностранные криптобиржи.

Похищенные цифровые валюты оценили в 23% от всех активов онлайн-сервиса по их обмену.

Сотрудники биржи сообщили о происшествии в полицию и Корейское агентство интернета и безопасности, а также в Корейское подразделение финансовой разведки.

Отмечается, что услуги по обмену валют на GDAC приостановлены. Сроки возобновление работы онлайн-сервиса пока неизвестны.

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4 апреля финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям» о токене Dogecoin, который был создан как шуточная криптовалюта. Ее хотели сделать популярнее биткоина, и заметили валюту благодаря американскому предпринимателю Илону Маску.

Аналитик выразил мнение, что у Dogecoin есть потенциал роста, но без очередных действий американского бизнесмена он вряд ли будет серьезным.

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